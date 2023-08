Famiglia nel mirino di un attentatore 

Secondo incendio doloso nel giro di pochi mesi per una famiglia residente nella zona di Su Spantu. Un fatto che, ovviamente, sta alimentando preoccupazioni crescenti e timori per la sicurezza delle loro vite e proprietà. Nell’ultimo “attacco” è andata in fiamme una Ford mentre ad aprile l’oggetto del precedente attentato è stata una Fiat 500. Secondo quanto mostrato dalle telecamere di sorveglianza, l'atto criminale è avvenuto tra le 5.45 e le 6. Emanuele Biancu, il marito della vittima, ha fornito una testimonianza riguardo alla dinamica dell'evento: «Un giovane», racconta Emanuele Biancu, marito della proprietaria dell’auto, «ha controllato l'angolo della strada più volte prima di introdursi nell’area dove teniamo le nostre auto. Lì, ha versato liquido infiammabile sul lato passeggero dell'auto di mia moglie. Fortunatamente, i danni questa volta sono stati limitati perché siamo riusciti a intervenire rapidamente. Tuttavia, la nostra sicurezza è ora seriamente compromessa. Chiediamo che le forze dell’ordine agiscano tempestivamente, poiché la situazione sta diventando sempre più pericolosa».

Le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza sono state consegnate alle forze dell'ordine e sono attualmente oggetto di indagine. La famiglia ha fornito alle autorità informazioni su possibili sospetti. L'incendio doloso è un reato , punito con la reclusione da 3 a 7 anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 423 del Codice penale. Le forze dell'ordine stanno concentrando i loro sforzi nell'indagare a fondo su questo preoccupante schema di attacchi per ridare un po’ di tranquillità a questa famiglia.