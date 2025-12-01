VaiOnline
Chieti.
Famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedì in tribunale  

Chieti. Dopo giorni di attesa e tensione, per la famiglia nel bosco di Palmoli arriva un nuovo intervento della magistratura. Il Tribunale per i minori dell’Aquila, che il 20 novembre aveva allontanato i tre figli della coppia anglo-australiana trasferendoli in una struttura protetta, ha fissato a giovedì prossimo l’udienza di comparizione delle parti. Un passaggio che potrebbe cambiare il corso della vicenda anche nelle more del ricorso depositato dai legali che chiedono la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza e il rientro dei bambini. Non si esclude che il Tribunale, che ha solo chiesto la comparizione delle parti, possa anche modificare o revocare il provvedimento. Nel ricorso alla Corte d’Appello (che ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi) i legali hanno chiesto il ricongiungimento con i minori, sostenendo che siano venuti meno i presupposti della sospensione della responsabilità genitoriale. Vengono indicati sei punti critici: diritto all’assistenza linguistica, idoneità dell’abitazione, gestione degli esami medici, percorso di istruzione parentale, relazioni sociali dei minori e interpretazione dell’esposizione mediatica.

I legali sottolineano che Nathan e Catherine, con conoscenza limitata dell’italiano, non avrebbero compreso appieno il provvedimento. Sugli esami medici, spiegano che la coppia, ritenendoli invasivi, aveva applicato un modello assicurativo dei Paesi anglosassoni. Quanto alla casa nel bosco, è stata prodotta documentazione per realizzare gli impianti igienici e ampliare gli spazi; la disponibilità immediata di un’abitazione alternativa, offerta dalla famiglia Carusi di Ortona, elimina dubbi sulla sicurezza. Respinta anche l’ipotesi di abbandono scolastico, con attestazioni di un percorso di istruzione parentale legittimo. La difesa contesta l’isolamento sociale e l’esposizione mediatica: i bambini hanno contatti regolari con coetanei e adulti.

