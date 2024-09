Famiglia massacrata a fucilate 

PERUGIA. Tre cadaveri trovati nel giardino di un casolare alla periferia nord di Perugia. Secondo la Procura, che esclude responsabilità di soggetti esterni alla famiglia, si tratta di un duplice omicidio e di un suicidio con un movente ancora da definire. La tragedia ha coinvolto un uomo di 69 anni, la moglie di 66 e la loro figlia, 39, tutti e tre colpiti a morte con un’arma da fuoco. A condurre le indagini è la polizia con la mobile, la volante e la scientifica. Da un comunicato diffuso dagli inquirenti emerge un particolare che potrebbe rivelarsi significativo: nei pressi del corpo del 69enne è stato individuato un fucile, che risulterebbe di sua proprietà e regolarmente detenuto.

Il fidanzato

L'uomo aveva lavorato alla Galleria nazionale dell’Umbria e dal 2022 era in pensione, la figlia era impegnata in un ristorante della zona e la madre era impiegata in un ente pubblico. Marito e moglie abitavano nel casolare dove si è consumata la tragedia, un’abitazione curata e circondata dagli ulivi nella campagna di Fratticiola Selvatica. Non risulta che la figlia vivesse con loro, anche se nella casa aveva ancora diversi abiti. Ieri verso mezzogiorno nel casolare è arrivato il fidanzato della 39enne, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei è andato a cercarla nell’abitazione della famiglia. Qui, nel giardino, ha trovato i tre cadaveri. Una dei residenti della zona ha sentito gridare “aiuto” proprio intorno a mezzogiorno ed è scattato l’allarme e di lì a poco sono arrivati soccorritori e investigatori.

Rumore di spari

Dai primi accertamenti sembra che la morte dei tre non sia avvenuta a ridosso del ritrovamento ma prima, qualche ora o anche di più. Una delle vicine ha riferito ai cronisti di avere sentito sabato sera quelli che ritiene fossero degli spari. Ha anche riferito di avere visto l’auto della figlia della coppia nella serata di venerdì. Al proprietario di un appezzamento di terreno vicino sembra invece di avere visto l’uomo lunedì mattina. Dettagli che spetterà ai rilievi autoptici e ai riscontri della polizia chiarire. I vicini raccontano di una coppia normali, alle prese con i problemi di ogni famiglia. Sarà l’indagine della polizia a chiarire quale elemento abbia scatenato la tragedia.

