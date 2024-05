Famiglia investita, bimbo in ospedale 

Un bambino di tre anni travolto da un’auto con i suoi genitori mentre percorrevano la 125 in bici, all’altezza di Cala Liberotto. Il piccolo, pur in codice giallo, è stato soccorso dall’elicottero che lo ha trasportato a Cagliari. La famiglia tedesca, in vacanza a Orosei, faceva una tranquilla passeggiata. D’improvviso un’auto l’ha travolta a Sas Linnas Siccas. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ieri altri due incidenti in Baronia. Il più grave a Posada.

A Posada

Un giovane marocchino è stato centrato da una moto mentre cercava di riportare una mucca che, uscita dall’azienda in cui lavora, ha invaso la provinciale che collega Posada a La Caletta. L’uomo è rimasto gravemente ferito. L’incidente alla periferia di Posada, in un rettilineo.’equipe del 118, a bordo dell’ambulanza, ha trasferito l’uomo d’urgenza all’ospedale San Francesco. I medici hanno riscontrato lesioni multiple e diverse fratture. Nonostante i traumi diffusi in tutto il corpo, fortunatamente non corre pericolo di vita.

È andata molto meglio al motociclista, un turista italiano che, sbalzato dalla sella della sua moto, ha riportato contusioni di lievissima entità.

Strada chiusa

La provinciale è stata chiusa al traffico per oltre un’ora e la circolazione deviata su altre strade. I soccorsi sono scattati tempestivamente e, insieme al 118, sono giunti i vigili del fuoco di Siniscola, i carabinieri di Torpè e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi.

La dinamica sarebbe chiara: il marocchino si era precipitato sulla provinciale per recuperare la mucca che si era allontanata dal podere dove era custodita. Era stato avvertito dai barracelli che hanno ricevuto la segnalazione della presenza dell’animale lungo la strada dove il traffico era sostenuto. Mentre cercava di ricondurlo dentro l’azienda è stato travolto dal motociclista che arrivava da La Caletta, in direzione di Posada. L’urto è stato violentissimo e il giovane è stato sbalzato in aria e catapultato per diversi metri, prima di cadere sull’asfalto.

A Siniscola

Nella galleria tamponamento tra un’auto e un bus. Traffico in tilt con un altro bus rimasto bloccato.

