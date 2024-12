Famiglia intossicata, morta la madre 

Udine . Una vacanza nella nuova casa di montagna, un giorno di festa che si è trasformato in tragedia con la morte di un donna di 66 anni, Patrizia Pontani, e il ricovero in ospedale del marito e della figlia. La causa, ancora una volta da una caldaia malfuzionante, il monossido di carbonio. Tutto è successo nella notte tra Natale e ieri a Forni di Sopra. Nella casa appena inaugurata si trova la famiglia Chisciotti, residente a Pordenone. Patrizia Pontani, il marito Maurizio, 73 anni, e la figlia Laura, ventottenne. L’uomo lotta tra la vita e la morte, sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica, come la figlia, le cui condizioni sono in miglioramento. Se il gas non ha fatto strage della famiglia lo si deve alla prontezza del compagno della giovane, che è stato svegliato nella notte: «Ho una nausea fortissima», gli ha detto lei al telefono. Immediati i soccorsi. Per Patrizia Pontani non c'è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

