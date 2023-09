Famiglia estratta dalle macerie 

Tripoli. Una famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie in cui era intrappolata in una zona vicina a Derna nella giornata di domenica, a una settimana dall’alluvione. Lo riferisce il Guardian. Intanto è divenuto virale in Libia il video di un giovane che cerca la mamma tra le macerie, e infine riesce a registrare la sua voce intrappolata tra i detriti. Il video, la data è imprecisata, ha rinvigorito le speranze di trovare sopravvissuti nelle zone colpite dal disastro.

Centinaia di persone ieri si sono radunate nei pressi della moschea Al-Sahaba di Derna inneggiando slogan contro il governo dell’est e chiedendo lo scioglimento del Parlamento basato a Tobruk. Lo riferiscono i media locali, mentre gli attivisti inondano i social con immagini e dirette video dal posto. «Né est né ovest, Libia unita», è uno degli slogan.

Intanto arriva il via libera della Commissione europea a 5,2 milioni di euro per gli aiuti umanitari alla Libia. Davanti alle inondazioni, «le necessità» del Paese «sono in drammatico aumento», evidenzia l’esecutivo Ue, riferendo che i «finanziamenti saranno convogliati attraverso i partner umanitari dell’Ue attivi in Libia, consentendo di rafforzare l’assistenza» alle autorità locali impegnate a Derna per «alloggi, salute, cibo, acqua, servizi igienico-sanitari».

RIPRODUZIONE RISERVATA