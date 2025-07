Famiglia e sindaco, l’attesa a Narbolia  

Anche a Narbolia, il centro dell'Oristanese dove vive la famiglia di Alessia Orro, si respira il clima della grande attesa in vista della semifinale di oggi pomeriggio della Nations League. Alle 16 l’Italvolley sfida la Polonia con l’obiettivo di fare il tris del titolo già vinto due volte. In paese tutti sono convinti di poter assistere alla finale e magari replicare la grande festa che ci fu un anno fa dopo la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Un’attesa speciale ovviamente da parte dei genitori della pallavolista, Pinuccio e Caterina Scanu, che come sempre seguono con emozione le vicende sportive della figlia. Per scaramanzia misurano le parole, ma confidano anche stavolta nell’impresa. «Speriamo vada tutto bene - affermano - Alessia e le compagne sono cariche e preparate come sempre per dare il massimo».

Anche il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, suo grande tifoso, attende con impazienza il match. Non lo dice, ma se Alessia dovesse andare in finale ci potrebbe essere qualche sorpresa, tipo la finale olimpica. «Alessia è l’orgoglio di tutto il paese – afferma - e questi traguardi sono frutto di una crescita costante e del lavoro, che sin da piccolissima ha portato avanti senza fermarsi mai, conscia delle sue enormi potenzialità».

RIPRODUZIONE RISERVATA