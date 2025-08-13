VaiOnline
Villanova.
14 agosto 2025 alle 00:44

Famiglia di turisti in camper: «Aggrediti da tre uomini» 

Vacanza da incubo per una famiglia milanese in Sardegna. Martedì notte, intorno all’1.40, Marco Rolando, in viaggio con la moglie e i figli, è stato aggredito da tre sconosciuti mentre pernottava in camper nello spiazzo antistante l’area archeologica di Sa Carcaredda, a Villanova Strisaili.

«Veniamo ogni anno in Sardegna perché amiamo questa terra e mai abbiamo avuto problemi, capisco un tentativo di furto, ma un’aggressione di questo tipo proprio no», racconta Rolando, ancora scosso. Rumori improvvisi lo hanno svegliato. Pensando a degli animali selvatici, ha aperto la porta del mezzo e si è trovato davanti tre uomini che colpivano con violenza il camper. Marco Rolando ha urlato per allontanarli, ma loro non hanno desistito. Nel tentativo di inseguirli, è stato affrontato da uno di loro armato di martello: «Quando l’ho visto ho avuto paura e mi sono fermato, loro sono scappati nel buio». Si è assicurato che la sua famiglia stesse bene «mia figlia dormiva vicino alla finestra e nel suo letto c’erano tutti i frammenti del vetro», poi ha chiamato i carabinieri: solo dopo il loro arrivo si sono accorti che i malintenzionati avevano bloccato le ruote del camper per impedirne la fuga.

Questa mattina la famiglia ha sporto denuncia. L’uomo, con alcune escoriazioni, è stato medicato al Pronto soccorso di Lanusei.

