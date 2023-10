Fame e spensieratezza per uscire dalla crisi 

Quando il gioco si fa duro, sono i meno scafati a iniziare a giocare. Il paradosso per il Cagliari che già nelle gare precedenti alla disfatta di Firenze si era aggrappato alle scorribande e alla spensieratezza di un esordiente, il 21enne Luvumbo, per restare a galla e dare un senso a questo avvio di campionato più complicato del previsto. Gli stessi Oristanio (classe 2002) e Prati (2003) si stanno confrontando per la prima volta con la Serie A e l’altro ieri al “Franchi” sono stati tra i pochi a salvare almeno la faccia e provare a riaprire la partita con la Fiorentina. Sono entrati entrambi nella ripresa, quando il risultato era ormai compromesso. Troppo tardi, evidentemente. I loro sforzi non sono bastati ma sono stati apprezzati, eccome, dell’allenatore Ranieri che nel dopo gara li ha citati come esempio, promossi pubblicamente quindi e candidati per l’undici anti-Roma: «In questo momento i più giovani non sentono il peso della classifica, pensano a giocare e a far bene. E di questo ne terrò conto».

Aspettando Zito

Aspettando notizie confortanti dai medici per Luvumbo, anche Obert sembra destinato a riprendersi il posto in difesa perso un mese fa circa per far spazio all’esperienza di Hatzidiakos e Wieteska (che non sta pagando quanto allenatore e società si aspettavano). Anche quando è entrato nel finale contro i viola, lo slovacco ha dimostrato di essere comunque sul pezzo. Ma i riflettori di Ranieri e del suo staff, in settimana, saranno puntati, soprattutto, su Oristanio e Prati, quarant’anni in due e una spinta caratteriale che va oltre la carta d’identità. E da far invidia ai giocatori più esperti.

La nuova sfida

Oristanio si era messo in mostra già nella gara inaugurale col Torino per poi steccare quella successiva contro l’Inter (squadra dove è cresciuto e tutt’ora proprietaria del suo cartellino). Di fatto, ha sbagliato solo il primo tempo con i nerazzurri (è stato sostituito nell’intervallo) come ha tenuto a precisare lo stesso Ranieri, che lo ha poi relegato in panchina per la maggior parte del tempo nelle gare successive. La traversa di Bergamo ancora trema, anche col Milan ha provato a cogliere l’attimo. Ha gamba, tecnica e cattiveria agonistica. Contro la Roma potrebbe partire titolare come a Torino, compatibilmente con le strategie dell’allenatore e le esigenze tecnico-tattiche. Certo lasciarlo ancora fuori dagli undici diventa complicato dopo Firenze.

In cabina di regia

Idem Prati, in campo per la prima volta (e dal primo minuto) contro l’Udinese, poi rimasto a guardare sino al secondo tempo con i viola. I suoi 19 anni sono un’arma a doppio taglio e Ranieri sta provando a gestire al meglio il talento per non bruciarlo. A bruciarsi, intanto, sono i compagni più esperti, però, mentre l’ex Spal ha dimostrato di sapersi destreggiare anche tra le fiamme. Il Cagliari poi ha bisogno come il pane di un giocatore con le sue caratteristiche, di un regista puro che detti i tempi e indichi la strada alla squadra in fase offensiva. Non è una questione di età, né di curriculum. Ma di testa. E qualità.

