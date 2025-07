Fame e disperazione nella Striscia I media: «Netanyahu ci lasci entrare»  

Nella Striscia di Gaza lo scenario di una «fame di massa», dopo mesi di restrizioni sugli aiuti imposte da Israele, non è più uno pericolo o uno spettro incombente: ma una tragica realtà suffragata da «prove schiaccianti». A certificarlo ad alta voce - accanto all'Onu, alla principali sigle umanitarie internazionali, a testimoni, medici e attivisti, ben oltre le sole fonti legate a Hamas - sono adesso anche alcuni dei più autorevoli media mainstream britannici e occidentali. Lo suggella una lettera aperta sottoscritta dalla Bbc, modello ultracentenario di servizio pubblico in Occidente, e dalle tre maggiori agenzie d'informazione del pianeta, l'americana Ap, la britannico-canadese Reuters e la francese Afp, che sfidano le autorità israeliane a concedere finalmente, dopo un anno e 9 mesi di pesanti raid militari, libero accesso ai giornalisti stranieri nel Striscia. O in ciò che ne resta.

Le testate internazionali

«Siamo disperatamente allarmati - si legge nel j'accuse delle quattro testate - per i nostri reporter (palestinesi) a Gaza, sempre meno in grado di nutrirsi e di nutrire le loro famiglie. «Ancora una volta noi sollecitiamo le autorità israeliane a consentire ai giornalisti di entrare e uscire da Gaza, e forniture adeguate di cibo per la popolazione». La Bbc dà intanto voce pure ai dati e alle testimonianze dirette raccolte da Bel Trew, una delle più note inviate di guerra britanniche, dell'Independent, sulle «prove schiaccianti di una fame di massa». «I livelli di malnutrizione acuta - rileva Trew - sono tanto elevati che alcune persone sono ormai irrecuperabili», condannate a morte certa d'inedia. Parole a cui fa da sfondo il moltiplicarsi di foto atroci di civili allo stremo, inclusi bambini ridotti a scheletri umani, sugli schermi e sulle prime pagine dei media.

Le immagini drammatiche

Immagini-shock come quella del piccolo Muhammad, evidenziata dal Daily Express, tabloid destrorso e tradizionalmente filo-israeliano che rincara con un intervento di Bob Geldof in cui il musicista irlandese - promotore 40 anni fa del celebre Live Aid, per la raccolta di fondi contro la carestia che allora imperversava in Etiopia - parla di «bestialità». E si chiede cosa sia «successo al popolo israeliano». «Il vostro governo e il vostro esercito - tuona Geldof - sembrano essere fuori controllo. Nessuna ragione al mondo, nessun obiettivo di guerra può giustificare la fotografia» di Muhammad: «La sua abissale, vergognosa, disgustosa verità».

Le mamme di Gaza

Prima della guerra pesava 72 chili, ora Nermin ne pesa solo 48. Qualche volta va da sola sulla spiaggia della Striscia per poter piangere, senza farsi vedere dai figli. «Sono stata sfollata più di 10 volte durante la guerra, ogni volta devo raccogliere materassi e coperte e ricostruire una tenda», racconta descrivendo giornate infinite alla disperata ricerca di cibo e acqua potabile per i suoi bambini. «È una sfida enorme, così come lo è trovare della legna per accendere il fuoco e cucinare. Quando lascio i miei figli nella tenda e cammino per mettermi in fila per gli aiuti umanitari, impazzisco, non ci sono file standard, è una lotta all'ultimo pezzo di pane», dice ormai senza più forze.

«Non abbiamo più forze»

Ha 34 anni e 4 figli da mantenere e sfamare, viveva al nord quando è scoppiata la guerra, ha dovuto fuggire nella zona centrale portando con sé il minimo che poteva portare: «Pensavamo che saremmo tornati presto, ma la guerra non si è mai fermata». Dall'inizio della guerra, 20 mesi fa, come tante altre donne di Gaza è stata costretta a cercare riparo nelle scuole trasformate in rifugi sempre meno sicuri. «Quando le donne non riescono a trovare cibo, cure mediche e una buona igiene, si trovano ad affrontare la spaventosa situazione di perdere i propri bambini o di morire loro stesse», prosegue asciugandosi le lacrime. «Perdere peso ogni giorno a causa della fame mi impedisce di continuare a lottare per la mia famiglia, non ho più energie per andare avanti, ma è una necessità. I miei figli moriranno se non riesco a muovermi».

Donne straziate dal dolore

Oum Adham, 54 anni, con 5 figli maschi e 2 femmine, lavorava come donna delle pulizie prima della guerra. Suo marito è morto 5 anni fa. «Ho 12 nipoti, cerco di tenerli tutti nello stesso rifugio per poterli sostenere e proteggere. Prima mangiavamo una volta ogni due giorni, ma ora non abbiamo più cibo», ha raccontato. Due giorni fa suo figlio è stato ucciso mentre cercava di recuperare gli aiuti umanitari che arrivavano con i camion. «Ho perso mio figlio, ho perso il senso di essere una donna. Le mie figlie perdono il loro futuro, stiamo morendo di fame».

RIPRODUZIONE RISERVATA