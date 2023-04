“Fame d’aria” Daniele Mencarelli sa conquistarci  

A Sant'Anna del Sannio l'impressione è che, almeno stando a quanto racconta Daniele Mencarelli, non accadrebbe mai che un genitore con un figlio gravemente disabile venga invitato a nasconderlo, a stare con lui isolato, non assieme agli altri, come tanti recenti fatti di cronaca ci ricordano. Potremmo dire che in quel piccolo, bel paese di pietra bianca che va disabitandosi e pare fuori del tempo, l'umanità non è morta, e il romanzo “Fame d’aria” (Mondadori, pp. 174 - 19 euro) ci sembra un'indagine sull'umanità, la difficoltà della sua sopravvivenza, la difficoltà di praticarla, l'impietosa naturalezza con cui la si può perdere.

Per raccontare questo, Mencarelli, l'autore del bello e fortunato “Tutto chiede salvezza” (diventato anche applaudita serie Netflix) crea una storia molto dura, un viaggio verso il fondo senza risparmiarci nulla. Come nulla è stato risparmiato al suo protagonista Pietro Borzacchi, la cui vecchissima Golf si guasta, costringendolo a passare un weekend a Sant'Anna in attesa del pezzo di ricambio. Pietro è in viaggio col figlio Jacopo, «autistico a basso funzionamento, bassissimo, significa che non parla, non sa fare nulla, si piscia e caca addosso». È questo un libro capace di disturbare e magari scandalizzare con la sua narrazione dura di una cocente, feroce disillusione ma la scrittura di Mencarelli ha grazia, è lucida, essenziale, precisa, senza una sbavatura, senza un'ombra di retorica.

