Falso testamento di Berlusconi, arrestato torinese 

Bogotà. Arrestato in Colombia e a rischio processo a Milano. Passano da un continente all’altro i guai giudiziari dell’imprenditore Marco Di Nunzio, ma la vicenda che ha portato, da un lato, ad un provvedimento cautelare e dall’altro ad una chiusura indagini è la stessa: avrebbe cercato, anche minacciando gli “eredi legittimi”, di ottenere una parte dell’eredità di Silvio Berlusconi. Mentre a Di Nunzio, 56 anni, la Procura di Milano notificava, attraverso l’ambasciata italiana in Colombia, l’avviso di conclusione indagini per falso in testamento e tentata estorsione, grazie allo scambio di informazioni tra i due Paesi veniva anche arrestato dall’autorità giudiziaria colombiana per i presunti falsi commessi là, tra cui proprio quello su un fantomatico testamento, denunciato anche da una notaia di Cartagena.

Dall’inchiesta, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Roberta Amadeo, è emerso che il 56enne, nato a Torino e che da tempo vive in Colombia, avrebbe formato tre diversi falsi testamenti olografi, sottoscritti il 21 settembre 2021 nell’ufficio della “Notaria Primera di Cartagena - Bolivar”, con cui sosteneva che il Cavaliere aveva disposto in suo favore il lascito di «liquidità, quote societarie, imbarcazioni ed immobili». In particolare, «venti milioni di euro con l’onere di innalzare la struttura politica Forza Italia e i club Forza Silvio in Colombia», 6 milioni come «regalie» da «depositarsi su un conto corrente a Miami», la «nave Principessa Vai Via» e tutti gli altri yacht, il 100% delle azioni delle società proprietarie «delle ville ad Antigua» e il 2% della «holding Fininvest Finanziaria».

