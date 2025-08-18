VaiOnline
Asl 3
19 agosto 2025 alle 00:32

Falso sms a vari utenti, allarme truffa 

Allarme della Asl per un sms sospetto che diversi cittadini hanno ricevuto sui propri telefoni cellulari. Il messaggio invita a contattare presunti “uffici Asi” al numero 89342264, sostenendo che vi siano “comunicazioni che La riguardano”.Tra l’altro il prefisso telefonico 893 è utilizzato per servizi a pagamento che possono comportare costi molto elevati. In realtà, si tratta di un tentativo di truffa. «La sigla “Asi” - volutamente ambigua - può facilmente essere confusa con quella dell’Asl, l’Azienda socio sanitaria locale», sottolinea l’Asl n. 3 di Nuoro che mette in guardia sul raggiro. Precisa di «non aver attivato alcun numero telefonico di questo tipo». E poi: «L’Asl 3 non invia messaggi richiedendo di contattare call center». Da qui la raccomandazione: «Si invita l'utenza a non tentare in alcun modo di contattare il numero presente nel messaggio ricevuto e di segnalare questi casi alle forze dell’ordine».

Anche l’Asi (Automotoclub storico italiano) a seguito di segnalazioni su messaggi sms che invitavano a rivolgersi a “uffici A.s.i.” attraverso numeri di tipo 893XXXX, smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione.Si tratta a tutti gli effetti di una truffa telefonica, già segnalata anche in altre città italiane.

