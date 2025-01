Falso in bilancio, Santanché a processo 

La prove raccolte dalla Procura di Milano sono state tante e tali che la strada del proscioglimento non è stata possibile. È «indispensabile», invece, procedere con il dibattimento. Per questo la ministra del Turismo Daniela Santanchè andrà a processo, con altri sedici imputati, con l’accusa di false comunicazioni sociali nel caso Visibilia, il gruppo che ha fondato e che poi ha lasciato dismettendo cariche e quote in vista di un ruolo istituzionale nel governo Meloni.

Accusa e difesa

A decidere il rinvio a giudizio è stata la gup Anna Magelli. «È una decisione che ci lascia l’amaro in bocca», commenta il difensore della senatrice Nicolò Pelanda. «Siamo pronti a dimostrare l’estraneità alle accuse». Toccherà alla seconda sezione penale del Tribunale valutare gli elementi probatori portati dall’accusa e dalla difesa a partire dal 20 marzo quando prenderà il via il dibattimento, il primo per Santanchè in qualità di imprenditrice. Con lei a giudizio, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz. Tra circa due mesi si aprirà la fase dibattimentale per accertare se, è l’accusa, i bilanci siano davvero stati truccati per sette anni, tra il 2016 e il 2022, per nascondere «perdite» milionarie e permettere al gruppo editoriale di rimanere in piedi ingannando gli investitori. Inoltre, il 29 gennaio, la Cassazione dovrà decidere sulla competenza tra Milano o Roma sul caso in cui Santanchè con altri risponde di truffa aggravata ai danni dell’Inps. In più, la senatrice FdI è anche indagata per bancarotta dopo il fallimento di Ki Group srl.

Le reazioni

Il silenzio, che si è protratto per l’intera giornata, è piuttosto eloquente. Mentre Lega, Forza Italia e Noi moderati si affrettano a dare mostra di garantismo, sottolineando la «fiducia» nella ministra del Turismo, da FdI nessuno parla. Né il partito, né i colleghi di governo. All’attacco le opposizioni (fatta salva Italia Viva). «Con accuse così gravi, chi ricopre incarichi istituzionali deve fare un passo indietro», dice la segretaria dem Elly Schlein. «Uno spettacolo indecoroso», rincara la dose Giuseppe Conte, annunciando una nuova mozione di sfiducia. «Dimissioni subito», la richiesta anche da Avs e da Azione.

RIPRODUZIONE RISERVATA