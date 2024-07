Falso e truffa, appuntato colpevole 

L’8 agosto 2020 si era assentato da lavoro durante un servizio di controllo negli ovili lamentando problemi intestinali e avvisando il proprio superiore. L’appuntato dei carabinieri Salvatore Ruiu il giorno dopo andò dalla guardia medica di Orosei, Micheal Dettori, che gli rifiutò il certificato per quel mal di pancia del giorno prima. A quel punto Ruiu lo minacciò chiedendogli che macchina avesse. Una discussione che sarebbe avvenuta davanti ad un prete. Il militare, dopo il diniego si presentò da un altro medico e consegnò ai superiori un certificato redatto dal medico di base, Antonio Puxeddu ma per entrambe le giornate, dell’8 e 9 agosto. Certificato «palesemente falso», per l’accusa rappresentata dal pm Andrea Ghironi che ieri ha chiesto la condanna del militare (difeso da Graziano Piredda) a 2 anni e 4 mesi. Il Tribunale collegiale ha condannato Ruiu per minacce, falsità in atti e truffa, a due anni (pena sospesa). Il medico Puxeddu, (rappresentato da Francesca Chisu) ha invece usufruito della messa alla prova. Nell’indagine era finito anche il prete Ruggero Bettarelli, che sarebbe stato presente quel giorno nella guardia medica di Orosei, che per la Procura non collaborò alle indagini, sostenendo che al momento della discussione si era allontanato e non sentì le parole proferite. Ieri il pm Andrea Ghironi ha depositato la sentenza di patteggiamento del prete (difeso dall’avvocato Giuseppe Floris) per favoreggiamento

