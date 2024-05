Falso e corruzione, Toti oggi dai pm Sotto la lente tre bonifici per 55mila euro  

Genova . «Pronti a rispondere a tutte le domande dei magistrati, non mi sono messo in tasca nulla». Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l’accusa di corruzione e falso, verrà interrogato oggi in Procura. Nel mirino dei giudici ci sono in particolare tre bonifici per 55mila euro che sarebbero passati dal conto del Comitato Toti a quello personale del presidente con un’operazione che avrebbe mescolato i finanziamenti, versati legalmente dai sostenitori, con il patrimonio personale del governatore. Intanto, il gip ha respinto l’istanza di revoca della misura interdittiva disposta nei confronti di Francesco Moncada, ex consigliere del cda di Esselunga, accusato di aver finanziato illecitamente il partito di Giovanni Toti in cambio di agevolazioni nelle pratiche per aprire supermercati a Genova, Savona e Rapallo. l governatore della Lombardia Attilio Fontana ha attaccato l’inchiesta di Genova: «Accuse stiracchiate».

