Falso Crosetto, soldi in Olanda 

MILANO. Si allunga l’elenco dei reati ipotizzati dal Pm nell’inchiesta della Procura di Milano sul gruppo di truffatori, con probabili appoggi anche all’estero, che ha raggirato o tentato di farlo alcuni importanti. Gli autori del raggiro hanno usato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere cifre milionarie per pagare fantomatici riscatti «per aiutare il Paese» a liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente. Si profila l’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e la sostituzione di persona, mentre aumenta il numero delle denunce: ieri è arrivata la quarta, quella di Esselunga-famiglia Caprotti. In questo caso, come già in altri, truffa è stata bloccata dai collaboratori della società, quando sono arrivate le ormai note telefonate da una voce che si spacciava per un collaboratore del ministro. E dopo quelle delle famiglie Aleotti e Beretta a breve arriverà la querela di Luxottica-famiglia Del Vecchio. Intanto dai primi accertamenti è emerso che Massimo Moratti ha versato quasi un milione, con due bonifici da poco più di 450mila euro l’uno su un conto di una banca olandese da cui poi sono stati spostati a Hong Kong. Moratti poi sarebbe stato tampinato con altre richieste di versamenti: le trattative per la «liberazione dei due giornalisti» erano ancora in corso e serviva «un ultimo sforzo». Il recupero di quei soldi appare difficile, anche se sarebbero state già trovate tracce dei movimenti bancari e alcuni conti usati per i passaggi sono stati bloccati. Al momento Moratti sembra l’unico caduto in una trappola basata su un sistema molto sofisticato di numeri clonati e sull’imitazione - forse digitale - della voce del ministro. C’è il sospetto però che anche altri big dell’imprenditoria italiana siano stati convinti a pagare. Intanto prosegue il lavoro sugli altri episodi, che avrebbero visto come bersagli anche Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Patrizio Bertelli (marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo) la famiglia Caltagirone e Giorgio Armani. Anche Crosetto ha preannunciato una denuncia per sostituzione di persona che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dato che il suo entourage ha preso contatti ieri con la Procura.

