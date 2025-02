Falso Crosetto, il ministro denuncia 

Arriverà a breve in Procura a Milano l’esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha visto il suo nome usato per mettere a segno la truffa nei confronti di imprenditori di rilievo. Un lungo elenco di nomi a cui sono state chieste cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. Il caso giudiziario, di cui Crosetto è vittima di sostituzione di persona, è partito con l’apertura di una inchiesta grazie alla sua segnalazione. Tutto è iniziato martedì scorso con la chiamata di un amico, grande imprenditore, «che mi chiede perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare», ha spiegato. «Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile. Verifico e mi confermano che nessuno lo ha cercato». Nei giorni successivi continuano episodi simili, con un imprenditore (Massimo Moratti) che ha fatto un bonifico (un milione di euro). Hanno sporto denuncia Moratti e le famiglie Aleotti, del gruppo Menarini, e i Gussalli-Beretta, multinazionale produttrice di armi.

RIPRODUZIONE RISERVATA