Falso cieco da 50 anni: «Processatelo per truffa allo Stato» 

VICENZA. Per oltre mezzo secolo si sarebbe finto cieco incassando decenni di sussidi per invalidità. La Finanza ha segnalato alla Procura un settantenne residente ad Arzignano, in provincia di Vicenza, per il reato di truffa ai danni dello Stato. Per Inps e Inail era titolare di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. Per i finanzieri, che hanno eseguito controlli incrociati e pedinamenti nell’arco di diversi mesi, eseguiva lavori di giardinaggio a casa con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato, selezionando accuratamente frutta e verdura e pagando in contanti. Ad aggiungersi al quadro probatorio una perizia eseguita da uno specialista. Secondo le indagini il 70enne ha percepito indebitamente, per più di cinquant’anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro. L’operazione nasce dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database in uso alla Finanza. Per due mesi i militari hanno monitorato l’uomo, pedinandolo e filmandolo per ricostruire come fin dal 1972 fosse titolare di rendite e indennità di accompagnamento. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200 mila euro di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento. Oltre a questo i finanzieri hanno informato gli enti competenti perché interrompessero subito l’erogazione di tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali, inviando il tutto alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per i conseguenti profili di responsabilità erariali. Sulla base delle prove raccolte, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza davanti al Gup di Vicenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA