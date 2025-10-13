VaiOnline
Vicenza.
14 ottobre 2025 alle 00:11

Falso cieco da 50 anni: «Processatelo per truffa allo Stato» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

VICENZA. Per oltre mezzo secolo si sarebbe finto cieco incassando decenni di sussidi per invalidità. La Finanza ha segnalato alla Procura un settantenne residente ad Arzignano, in provincia di Vicenza, per il reato di truffa ai danni dello Stato. Per Inps e Inail era titolare di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. Per i finanzieri, che hanno eseguito controlli incrociati e pedinamenti nell’arco di diversi mesi, eseguiva lavori di giardinaggio a casa con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato, selezionando accuratamente frutta e verdura e pagando in contanti. Ad aggiungersi al quadro probatorio una perizia eseguita da uno specialista. Secondo le indagini il 70enne ha percepito indebitamente, per più di cinquant’anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro. L’operazione nasce dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database in uso alla Finanza. Per due mesi i militari hanno monitorato l’uomo, pedinandolo e filmandolo per ricostruire come fin dal 1972 fosse titolare di rendite e indennità di accompagnamento. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200 mila euro di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento. Oltre a questo i finanzieri hanno informato gli enti competenti perché interrompessero subito l’erogazione di tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali, inviando il tutto alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per i conseguenti profili di responsabilità erariali. Sulla base delle prove raccolte, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza davanti al Gup di Vicenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  