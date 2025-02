Falso carabiniere ruba 50 mila euro a pensionato 

Al telefono si è spacciato per un ispettore antifrode del comando provinciale dei carabinieri di Sassari. Ma la truffa correva lungo la linea. A un 75enne di Tertenia il sedicente militare, che si è presentato come ispettore Grilli, ha chiesto di effettuare un bonifico da 50mila euro per mettere al sicuro i suoi soldi. Richiesta accordata e truffa compiuta. Soltanto il giorno successivo, quando l’anziano si è reso conto di non avere più quella somma sul conto, ha capito che si era trattato di un raggiro. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di Lanusei. Il sedicente ispettore ha raccontato all’anziano di un’indagine nei confronti di diversi direttori di filiali del Banco di Sardegna che, a suo dire, stavano truffando numerosi correntisti. Poco dopo è arrivata un’altra chiamata del presunto ispettore che, approfittando della buona fede della vittima e del suo timore scaturito dalla telefonata precedente, lo ha convinto a effettuare il bonifico per mettere al sicuro il denaro. Il truffatore, un 33enne di Brindisi, è stato identificato in seguito ad accertamenti, analisi dei tabulati e la perquisizione in casa, dove è stata trovata la carta associata all’Iban verso cui è confluito il denaro. L’uomo è stato denunciato. (ro. se.)

