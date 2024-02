Falso bonifico per un trattore: agricoltore truffato sul web 

Era stato truffato da un quarantenne che aveva risposto al suo annuncio di vendita, accordandosi per l’acquisto di un trattore da quasi ventimila euro e poi inviando la prova del bonifico. Ma quando era arrivato il rimorchio per ritirare il mezzo agricolo e imbarcarlo sulla nave Olbia-Civitavecchia, Alberto Mugnai, 64 anni di Pabillonis, ha scoperto che il bonifico era un bluff e l’acquirente un truffatore.

C’è voluta una complicata indagine dei carabinieri di Pabillonis per risalire all’identità del presunto truffatore, che ieri è stato condannato a 8 mesi di reclusione dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Stefania Selis. Salvatore Ferrigno, questo il nome dell’imputato condannato, originario di Locri (in provincia di Reggio Calabria), dovrà anche dare subito 10mila euro all’agricoltore (costituitosi parte civile con l’avvocato Pier Andrea Setzu) come anticipo sul successivo risarcimento.

L’indagine è stata molto complicata: l’acquirente aveva dato generalità false. I carabinieri hanno dovuto seguire il mezzo agricolo sino alla Penisola, poi ricostruire i vari passaggi di mano sino ad arrivare al quarantenne di Locri, indagato con l’accusa di truffa dal pm Danilo Tronci. Il processo si è chiuso davanti alla giudice Selis che ha accertato (ma si tratta ancora di una sentenza di primo grado, dunque non definitiva) come l’imputato abbia orchestrato la truffa nei confronti del 64enne. Purtroppo, però, il trattore non è stato recuperato. (fr. pi.)

