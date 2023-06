Falso allarme per una rapina alle Poste 

Allarme rapina ieri nel primo pomeriggio nell’ufficio postale di via Ichnusa a Nuoro, a causa di un’anomalia al sistema di sicurezza. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate le auto delle Volanti della Questura e poi le Gazzelle dei carabinieri, scesi armi in pugno. Fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme.

A far scattare il piano antirapina in città è stata un’allerta arrivata dalla sala centrale di controllo di Poste Italiane da Roma. Tutte le filiali sono collegate ad una centrale che è monitorata 24 ore su 24. Anche la sede dell’ufficio periferico di via Ichnsa, nel quartiere di Monte Gurtei, già teatro negli anni passati di alcuni colpi.

Proprio in quella sede ieri, poco prima delle 14, è saltato il flusso video dell’impianto di videosorveglianza con lo schermo delle telecamere diventato nero. È bastato questo al sistema per far scattare l’alarm, letto anche come una possibile intromissione nel sistema di sicurezza. Immediatamente è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine sul territorio, così è scattato l’allarme a polizia e carabinieri, che in pochi minuti hanno fatto arrivare sul posto due auto.

L’allarme è subito rientrato quando agenti e militari hanno appurato che si trattava solo di una problema tecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA