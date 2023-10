Falso allarme bomba: palazzo sgomberato 

È scattato l’allarme bomba ieri mattina nel palazzo di giustizia, dopo una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nei locali dell’edificio

Le procedure di sgombero dell’imponente palazzo sono durate a lungo: prima sono uscite le persone che si trovavano in Tribunale e in Corte d’appello, poi a seguire - dopo svariati minuti - si sono svuotati anche i corridoi della Procura della Repubblia e della Procura Generale. Tutte le udienze sono state interrotte, anche se l’idea si trattasse di un falso allarme (come spesso accade in Tribunale) ha rallentato enormemente lo sgombero dell’imponente palazzo.

Sul posto sono prima intervenuti gli artificieri dei Carabinieri che hanno ispezionato tutti gli uffici e i corridoi dei cinque piano, poi da Abbasanta sono arrivati anche i cani specializzati nella rilevazione degli esplosivi. Alla fine c’è stata la conferma che non c’era alcuna bomba. Molto spesso, infatti, questi allarmi anonimi sono legati a tentativi di far slittare processi “non graditi” o aggiudicazioni di immobiliari contestate.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte dei carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

