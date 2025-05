Falso alibi? Assolti due fratelli 

Erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver cercato di fornire un alibi costruito a tavolino a tre componenti della banda specializzata nell’assalto armato ai furgoni portavalori. Il giudice del Trbunale di Cagliari Federico Loche ha assolto i fratelli Michele e Mauro Tegas di Talana, difesi dall’avvocato Renato Pilia, con la formula ampia “perché il fatto non sussiste”.

Le accuse, mosse dal pm Danilo Tronci della Dda, il magistrato che ha coordinato l’inchiesta sulle bande specializzate nelle rapine ai blindati, riguardavano le testimonianze rese dai fratelli Tegas imputati nel corso del processo in Corte d’assise riguardanti gli assalti armati. Convocati all’epoca dagli avvocati di Luca Arzu, Fabrizio Manca e Mario Pirari perché spiegassero che i loro assistiti durante i colpi si trovavano altrove e, dunque, non potevano avervi preso parte, avevano reso dichiarazioni ritenute non credibili. I fratelli Tegas dissero di aver visto Arzu (condannato a 30 anni) a Talana in un orario non compatibile con la rapina alla Vigilpol di Bonorva (500 mila euro, settembre 2015). Una testimonianza non ritenuta attendibile all’epoca, e che anzi aveva messo nei guai i due fratelli.

L’esito processuale ha poi confermato in toto l’impianto accusatorio. Tutti i membri della banda sono stati condannati. Tra questi Giovanni Olianas, ex vicesindaco di Villagrande, che sta scontando una condanna a 30 anni. Con Luca Arzu, di Talana, è stato considerato il capo della banda, la mente di una lunga serie di colpi messi a segno in tutta l’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA