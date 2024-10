«Falsi video porno con il mio volto» 

Contro la violenza, anche se virtuale. Giorgia Meloni è intervenuta da remoto, ieri in Aula d’Assise a Sassari come parte offesa nel processo per diffamazione contro Alessio Scurosu. La premier precisa fin dalle prime battute, rispondendo alle domande della pm Maria Paola Asara, che non ritirerà la querela perché, afferma, «ritengo intollerabile quanto accaduto».

Video hot

E sono dei video pornografici comparsi online le scintille che scatenano, nell’aprile 2020, la reazione della presidente di Fratelli d’Italia. «Video manipolati – dichiara in udienza collegata da Palazzo Chigi – che ritraevano donne con il mio volto intente in atti sessuali per far credere che facessi sesso con uno o più uomini e poi pubblicati su internet». A rivelarle l’esistenza delle clip, postate su server stranieri, è Patrizia Scurti, attuale segretaria di Meloni e al tempo stretta collaboratrice dell’allora parlamentare, clip che sarebbero state montate dal 50enne sassarese. «Insisto per chiedere la punizione del responsabile per come mi hanno fatto sentire quelle immagini e perché trovo intollerabile tutto questo in generale».

L’impegno

La leader politica ricorda il suo impegno giornaliero nel governo per contrastare la violenza contro le donne. «Chi ha responsabilità – spiega assistita dall’avvocata di parte civile Maria Luisa Marongiu – se le assume per primo anche nell’esempio chiedendo che chi ha sbagliato ne paghi le conseguenze, altrimenti sarà difficile pretendere rispetto nelle battaglie contro la violenza sulle donne. E io questa la reputo una forma di violenza». Aspetto su cui interviene Maurizio Serra, difensore dell’imputato, chiedendo se Meloni sia a conoscenza della proliferazione di video simili con altre protagoniste, anche celebri. Appunto che la giudice Monia Adami ritiene irrilevante non ammettendo la domanda anche se la premier preferisce comunque ribattere. «La ringrazio per avermelo fatto sapere – commenta – perché sul piano del legislatore magari ci sarà bisogno di pene molto più severe su questo tipo di reato». E Meloni insiste concentrandosi sulle immagini false, che la immortalavano quattro anni fa, realizzate con mano inesperta e quelle che, oggi, si possono creare con ben altra abilità. «Se non interveniamo e partiamo dal punire la responsabilità del singolo, con l’intelligenza artificiale comunico che sarà impossibile capire cosa sia vero e cosa non lo sia oltre al fatto che questi video diventeranno illimitati». Anche se, nel suo caso, a quanto comunica alla difesa non le risultano episodi simili: «Non ho avuto altre evidenze ma se le avessi mi comporterei esattamente nella stessa maniera».

L’assedio

Nelle parole della premier emerge comunque l’assedio giornaliero sulla sua figura che dura ormai da tempo. «Sono una persona che, per il ruolo che ha, si attira molti insulti. Ho reagito solo quando ritenevo i fatti molto gravi». In chiusura Meloni ritiene di doversi scusare «per aver detto forse qualche parola in più». La giudice rinvia a febbraio per la prossima udienza in cui verranno ascoltati altri due testi del pm dopo i quali il processo si avvierà verso le battute finali per quanto riguarda l’imputato. Che ha scelto la strada processuale al contrario del padre 73enne, Roberto, il quale ha scontato la sua pena in lavori socialmente utili. Giorgia Meloni ha già annunciato la richiesta di 100mila euro di risarcimento da devolvere al fondo del ministero dell’Interno per le donne vittime di violenza.

