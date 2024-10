Falsi venditori di formaggio nei guai 

Il porta a porta per vendere formaggi tipici era andato a vuoto. Nessuna risposta al campanello e per due 55enni di Buddusò si era creata la situazione ideale per fare soldi facili: erano riusciti a entrare nella casa e a portare via 950 euro. La fuga però è stata ripresa dalle telecamere e ora i due si ritrovano ai domiciliari con braccialetto elettronico, accusati di furto aggravato. Le loro generalità non sono state rese note.

Il colpo

L’episodio risale al 17 luglio scorso. Una caldissima giornata estiva, i due commercianti ambulanti arrivano a Ghilarza per cercare di vendere formaggi e salumi (almeno questa è la versione che danno ai carabinieri). Ma non appena suonano il campanello di una casa e nessuno apre, pensano bene di passare a un’altra attività, in cui entrambi sarebbero molto esperti visto che sono già noti alle forze dell’ordine per reati simili. E così i due forzano la porta d’ingresso, mentre il padrone di casa è sotto la doccia, vanno dritti in cucina dove il trovano il portafogli: prendono il denaro, circa 950 euro e scappano. Una fuga maldestra, fanno rumore e il proprietario si accorge che c’è qualcuno in casa. Si affaccia alla finestra e vede i due uomini uscire dalla sua abitazione.

Le indagini

Immediatamente lancia l’allarme, i carabinieri della Compagnia di Ghilarza avviano subito le indagini che portano alla zona del Monte Acuto. Fondamentali le immagini del sistema di videosorveglianza privata e comunale che hanno filmato le fasi della fuga dei due cinquantenni e la testimonianza del proprietario di casa. Nei giorni scorsi i militari in collaborazione con i carabinieri della stazione di Buddusò, coordinati dalla procura di Oristano, hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare dei domiciliari.

Le indagini intanto proseguono per verificare se altri furti siano stati commessi con la stessa tecnica.

