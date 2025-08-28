Falsi sms e whatsapp dall’Asl e dai Caf: «Attenti, è una truffa» 

“Si prega di contattare i nostri uffici Asl al seguente numero 8959009060 (ma può essere anche un altro perché i numeri telefonici variano) per comunicazioni che La riguardano”. E ancora: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Caf al numer 8938939368 per comunicazioni che la riguardano”. Sono alcuni degli sms o messaggi su whatsapp che stanno ricevendo decine e decine di cagliaritani sul proprio telefono cellulare. Si tratta, come fa sapere la direzione della Asl di Cagliari, «chiaramente di una tuffa ai danni dei cittadini. La Asl precisa che tale comunicazione, infatti, non arriva dai propri uffici e raccomanda a tutti di non rispondere a questo genere di comunicazioni». Sono infatti numeri a pagamento.

Stessa cosa per i messaggi provenienti da finti uffici Caf o da altre istituzioni. Il tentativo è sempre lo stesso: il cittadino viene invitato a chiamare un numero telefonico a pagamento gestito da organizzazioni criminali specializzate in truffe. La finalità a volte può essere quella di portare la vittima a fornire informazioni sulla propria identità, convincendola a inviare dei documenti per via telematica o sul telefonino con una foto, utili poi per aprire dei conti correnti, intestati al cittadino ignaro, ovviamente per finalità illegali. Ma i finti operatori provano anche a carpire dati utili per accedere al conto corrente della vittima, inventando pagamenti urgenti da effettuare. (m. v.)

