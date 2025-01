Falsi dossier contro i pm: indagine a Roma 

Sia un canale Telegram che un sito internet avrebbero divulgato notizie diffamatorie e documenti, tutti pressoché artefatti, nel tentativo non solo di screditare due pubblici ministeri cagliaritani, ma anche di confezionare dei veri e propri dossier falsi con l’intenzione di creare prove finte da utilizzare per influire su alcuni importanti procedimenti penali che i due magistrati stanno gestendo nei confronti di imputati eccellenti. È quanto starebbe cercando di scoprire la Procura di Roma, impegnata ormai da alcune settimane in una inchiesta informatica riservata su cui vige il più stretto riserbo istruttorio.

Le indiscrezioni

Scoprire i dettagli dell’indagine non è facile, visto che gli investigatori della Guardia di Finanza e della Polizia postale laziale starebbero scandagliando ormai da giorni non solo il web, ma anche il cosiddetto “Dark web”, nel tentativo di scoprire chi ci sarebbe dietro un canale informatico che, nei mesi scorsi, avrebbe confezionato e divulgato informazioni false nei confronti dei due pm: allegati anche documenti e chat che sarebbero serviti per dimostrare che i due magistrati stessero compiendo degli abusi nella gestione dei fascicoli. Materiale redatto sia in italiano che in inglese, così da poter raggiungere il maggior numero di utenti.

La denuncia

Segnalata la vicenda al Procuratore capo, Rodolfo Sabelli, gli atti sono stati immediatamente trasmessi a Roma per competenza. Questo accade quando si deve indagare sull’operato di magistrati che lavorano in Sardegna, oppure quando questi ultimi denunciano di essere vittime di qualche reato: ricevuto l’esposto o la querela, viene subito trasmessa alla Capitale per avviare gli accertamenti. In questo caso, dopo la segnalazione del materiale, i pm romani hanno chiesto alla Polizia Postale e alla Guardia di Finanza di scoprire chi ci fosse dietro quei siti.

Le indagini

Escluso che degli hacker avessero violato i telefonini e i computer dei due pubblici ministeri è emerso nell’immediatezza la falsità del materiale che veniva diffuso sul web e nei programmi di chat anonima. Impossibile trovare dettagli sull’inchiesta, ma sembra che gli investigatori laziali abbiano già individuato dei server nell’Europa dell’Est, chiedendo alle autorità locali di ricostruire l’intero trasferimento del materiale. Oltre ai messaggi diffamatori nei quali i due pm venivano accusati di pilotare alcune inchieste, vi era allegata una cartella con documenti e chat finte: sarebbero state realizzati degli screenshot da Whatsapp completamente artefatti con l’intenzione di compromettere il lavoro dei due magistrati, specie in alcune inchieste eccellenti che avrebbero condotto negli ultimi anni.

Altra ipotesi

L’altra ipotesi è che gli hacker abbiano confezionato e diffuso il materiale nel tentativo di rendere incompatibili i due pm in merito ad alcune importanti inchieste che stanno coordinando. Ma ora a chiarire la complessa e misteriosa vicenda saranno i magistrati romani che devono scoprire autori e mandati dei dossier anonimi.

