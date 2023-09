Falsi certificati di inglese, il pm chiede la condanna a 9 mesi 

Per il pubblico ministero si è trattato di un falso, con tanto di turbata libertà degli incanti. Per questa ragione, al termine della requisitoria, il pm ha chiesto la condanna di Mariano Ucchesu, 48 anni, finito sotto processo per aver presentato - secondo l’ipotesi della Procura - un curriculum con certificazione di inglese mai conseguita, aggiudicandosi così un concorso universitario. Il ricercatore si era aggiudicato il posto a tempo determinato in Scienze biologiche indetto dall’Università di Cagliari, ma per il pm avrebbe allegato una falsa certificazione della Cambridge English Language Assesstment e un’altra della British Council, attestati una buona conoscenza della lingua inglese. Dopo la segnalazione della seconda classificata, Ucchesu si era dimesso, ma il pm Giangiacomo Pilia aveva già aperto il fascicolo.

A sollecitare l’assoluzione, contestando ogni accusa, è stato invece il legale cagliaritano Michele Zuddas, difensore dell’imputato. Ora la parola passerà al giudice del Tribunale che, finita la discussione, ha rinviato l’udienza al 24 ottobre. Quel giorno, salvo imprevisti, si aprirà anche la camera di consiglio e verrà letta la sentenza.

