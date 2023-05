Falsi certificati, condannato un medico 

I fatti risalgono al 2017, la condanna a pagare all’Azienda regionale della salute 4.195 oltre interessi è arrivata due giorni fa. A risponderne il medico Andrea Graziano Ruiu, 53 anni di Nuoro e residente a Sassari, accusato di aver causato un danno all’immagine dell’Ares per aver presentato a giustificazione di alcune assenze dei certificati medici falsi. La Procura aveva chiesto anche il pagamento di altri 3.294,66 euro per un danno patrimoniale che il collegio giudicante ha invece escluso.

Ruiu, dirigente medico assunto a tempo determinato per motivi d’urgenza nel distretto socio sanitario di Bosa-Ghilarza in assistenza riabilitativa a soggetti disabili, era stato sottoposto a un provvedimento disciplinare. La contestazione: aver presentato a giustificazione di alcune assenze certificazione medica «in maniera non conforme e falsificando certificati di un collega di Nuoro». Ruiu ammetteva di aver firmato le ricette su carta intestata del collega, di cui aveva il ricettario ma in buona fede, trovandosi in difficoltà a reperire il medico per malattia. L’ufficio procedimento non accoglieva la giustificazione e proponeva il licenziamento. Intanto procedeva la Procura alla Corte dei conti che confermando le conclusioni dell’ufficio disciplinare chiede la condanna per danno patrimoniale e d’immagine a 7.490,13 euro. La Corte ha riconosciuto solo il secondo .

