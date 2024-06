Falsi abbonamenti Ctm, allerta del Comune 

Dopo il Ctm anche il Comune lancia l’allarme per l’annuncio truffa che sta circolando online e in particolare sui social in cui si promette un abbonamento gratuito ai bus.

«È stato rilevato – si legge in una nota di Palazzo Bacaredda – che alcuni malintenzionati stanno diffondendo un messaggio fraudolento che promette un anno di abbonamento gratuito ai servizi di trasporto pubblico del Ctm (Consorzio trasporti e mobilità) a chiunque clicchi su un link fornito nel messaggio. L'Amministrazione comunale sottolinea con fermezza che non è stata promossa alcuna iniziativa di questo tipo e invita la popolazione a non cliccare sul link indicato nel messaggio, poiché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing o di altre attività malevole finalizzate al furto di dati personali».

Poi alcuni consigli: «Non cliccare su link sospetti ricevuti tramite email, messaggi sui social media o altre piattaforme online; verificare sempre l'autenticità delle comunicazioni, controllando il sito ufficiale del Comune di Cagliari o del Ctm; segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti». Già partita la denuncia alla Polizia postale che sta cercando di capire chi si nasconda dietro i falsi messaggi. «Il Comune – conclude la nota - è impegnato a garantire la sicurezza e la protezione dei propri cittadini e sta collaborando con le forze dell'ordine per identificare e fermare i responsabili di questo tentativo di truffa».

