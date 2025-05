Falsi abbonamenti al Ctm a due euro: «Attenzione, è una truffa» 

Nuovi tentativi di truffa con i falsi abbonamenti a 2 euro per viaggiare sui bus: «Su Facebook si stanno diffondendo messaggi ingannevoli e una pagina che si chiama Trasporto pubblico a Cagliari con l’obiettivo di carpire dati personali o proporre falsi abbonamenti a due uro o promozioni non riconducibili in alcun modo a Ctm», fanno sapere dagli uffici dell’azienda di trasporti.

Da qui l’invito «a prestare la massima attenzione e a non aderire ad alcuna iniziativa che non sia veicolata attraverso i canali ufficiali: il sito www.ctmcagliari.it, l’app Busfinder, le pagine social ufficiali di Ctm, riconoscibili dalla spunta blu Meta verified e i Ctm Point». Il presidente dell’azienda, Fabrizio Rodin, aggiunge: «Ricordiamo che Ctm non chiede mai dati personali o bancari tramite i social, messaggi, e-mail o telefonate non verificate».

Recentemente è stato firmato un protocollo di intesa con la Polizia Postale di Cagliari, alla presenza del questore, e il Ctm per la promozione di una campagna di informazione per informare attraverso tutti i canali possibili i cittadini. Per segnalazioni o dubbi, è possibile contattare il servizio clienti al numero 800 078 870 o scrivere sul sito segnalazioni.ctmcagliari.it. In caso di truffa, segnalare alla Polizia Postale.

RIPRODUZIONE RISERVATA