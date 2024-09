False vendite delle Ferrari, quattro anni a Irene Pivetti 

Quattro anni di reclusione, come aveva chiesto la Procura. È la pena inflitta a Irene Pivetti nel processo milanese per le accuse di evasione fiscale e autoriciclaggio e su una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo. L’indagine le era costata un sequestro da oltre 3,4 milioni di euro: il tribunale ha disposto la confisca della cifra, che scatterà se la sentenza diventerà definitiva. Scontato il ricorso in appello: l’ex presidente della Camera continua a ribadire la propria innocenza. «Questa è solo la fine del primo tempo - ha detto dopo il verdetto - Non aspettavo nulla di diverso. Sono curiosa di vedere le motivazioni. Ricorreremo in appello e sono serena perché sono perfettamente innocente. Le tasse le ho sempre pagate. Ma qui l’oggetto del contendere è far passare la Pivetti come un evasore fiscale».

Condannati anche il pilota campione di Granturismo Leonardo “Leo” Isolani (due anni con pena sospesa e non menzione) e sua moglie Manuela Mascoli (stessa pena), mentre la figlia di quest’ultima, Giorgia Giovannelli, è stata assolta. Secondo i Pm nel 2016 le auto erano state falsamente vendute al gruppo cinese Daohe e trasferite in Spagna perché Isolani e Mascoli puntavano a sottrarle al fisco, mentre Irene Pivetti puntava ad «acquistare il logo Isolani-Ferrari per cederlo a un prezzo dieci volte superiore al gruppo Dahoe, senza comparire in prima persona». Il pm aveva chiesto di negare le attenuanti a Pivetti, perché «si pretende» che «abbia sensibilità agli obblighi di legge» visto che è stata «la terza carica dello Stato». I giudici invece le hanno concesso quelle generiche. Per Pivetti intanto si avvicina un processo a Busto Arsizio per una compravendita da 35 milioni di mascherine antiCovid cinesi. Per l’accusa, ne furono consegnate molte meno e di qualità scadente.

