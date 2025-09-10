VaiOnline
I casi.
11 settembre 2025 alle 00:30

False partenze alla “Satta” e al “Giua” 

Oggi primo giorno di lezione alla scuola Satta. Gli alunni della primaria di via Crispi, però, frequenteranno solo per un giorno, poi stop sino a lunedì a causa dei lavori nel cortile dell’edificio. Non sono mancate le polemiche soprattutto da parte dei genitori: perché non posticipare l’ingresso direttamente al 15 settembre? «Le tempistiche dipendono dall’impresa», afferma Nicola Sulis, presidente del consiglio d’istituto e genitore di un ragazzino delle medie. «Gli operai devono fare una gettata di cemento per la realizzazione delle scale antincendio, per questo bloccheranno via Crispi. Stando così le cose – aggiunge Sulis – l’uscita di via Angioy non è sufficiente a garantire l’uscita di alunni e docenti in caso di emergenza. Questa notizia ci è stata comunicata lunedì, quando il Consiglio d’istituto aveva già preso la decisione di iniziare oggi».

Topi al Giua

Il record spetta al Giua di via Montecassino. Gli studenti dell’istituto di Pirri entreranno per la prima volta a scuola martedì, con giorno di ritardo a causa dei topi. Il sindaco Massimo Zedda ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dalle 8,30 di oggi sino alle 8 di martedì 16 settembre per un intervento di derattizzazione. (a. a.)

