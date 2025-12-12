False fatture, reato prescritto 

Arrivati davanti al giudice hanno scoperto che il reato era prescritto. I pubblici ministeri, Biagio Mazzeo e Gualtiero Battisti, avevano infatti avviato le indagini nel 2015. Nel 2019 undici persone erano state destinatarie dell'avviso ex 415 bis da parte della Procura di Lanusei. Sei ogliastrini, gli altri di Nuoro e Olbia erano sospettati di aver dato vita a un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale.

Prosciolti

Per sette di loro giovedì il giudice monocratico del Tribunale di Lanusei Nicola Caschili ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ed estinzione del reato. Sono Giampiero Palitta, 53 anni di Olbia, Salvatore Delogu, 43 anni di Siniscola, Stefano Monni, 48 anni di Ilbono, Anna Schirru, 51 anni di Narbolia, Tiziana Sanna, 41 di Nuoro, Fabio Dettori, 51 anni di Olbia, e Andrea Piroddi, 50 anni di Ilbono.

Gli altri indagati Bruno Stochino, 59 anni, di Ilbono, imprenditore e proprietario della Stc Carni srl, Giorgio Monni (46), Pietro Lai (63), di Bari Sardo, Sandro Perino (39), di Talana, avevano già patteggiato la pena davanti al gup nel 2020. Pagando come nel caso di Stochino una sanzione molto rilevante. Nell’ordine di un milione di euro.

L’indagine della Guardia di finanza nasceva da perquisizioni negli uffici di Piroddi e nelle sedi delle varie società facenti capo a Stochino. Erano stati sequestrati faldoni di fatture e operazioni finanziarie a partire dal 2011. Dopo averle analizzate i magistrati sospettavano che la maggior parte di quei documenti fosse fittizia e creata quindi con il solo scopo di ottenere detrazioni di Iva e vantaggi fiscali di vario genere.

Le carte

Nelle scarne motivazioni della sentenza il giudice sottolinea come nel decreto di citazione del 23 ottobre 2024, dopo quattro anni di udienza preliminare, gli indagati venivano “finalmente” tratti a giudizio.

Secondo gli inquirenti Stochino e Piroddi erano «promotori ed organizzatori: il primo in quanto amministratore della società Stc Carni e Piroddi quale suo consulente contabile e fiscale». Per l’ex sindaco di Ilbono, che aveva voluto andare a processo per dimostrare la sua innocenza, comunque una vittoria. (si.l.)

