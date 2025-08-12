False fatture per evadere le tasse, indagata una 32enne 

False fatturazioni per oltre ventimila euro. Con questa accusa la Procura messo sotto indagine i vertici della società Agus Ambiente, specializzata in pulizie civili e industriali, ma anche spurghi e smaltimento di oli e sostanze pesanti. Terminati gli accertamenti della Guardia di Finanza, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Rodica Marlana Mogoroase, 32 anni di origini romene ma da tempo residente in città, in qualità di legale rappresentante dell’azienda.

Stando alle ipotesi della Procura, la donna – in qualità di legale rappresentante della società Agus Ambiente Srl – avrebbe evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunte, inserendo nella contabilità aziendale e nella dichiarazioni dei redditi per il 2018 una serie di fatture false. Il pm Pilia contesta 9 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Ecoedil srl per un ammontare di circa 20mila euro e un’Iva di 4mila euro. Reati che, sempre secondo l’accusa, sarebbero stati compiuti tra il 29 aprile 2019 e il 26 novembre dello stesso anno.

Il fascicolo è stato aperto nel 2023, dopo una verifica sulle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’importa 2018. Una volta completati gli accertamenti, la finanza e la Procura hanno messi in discussione le fatture che erano state allegate, ritenendo non fossero realmente collegate a prestazioni o operazioni sostenute tra le due società.

Ora il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiuso le indagini e notificato alla giovane donna, amministratrice della Agus Ambiente srl, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’avvocato difensore Alessio Alias avrà a disposizione l’intero fascicolo d’indagine con la possibilità, entro i prossimi giorni, di poter presentare documenti, memorie o far interrogare la sua assistita. In seguito il magistrato deciderà se esercitare l’azione penale e chiedere il processo o archiviare il fascicolo .

