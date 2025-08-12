VaiOnline
L’inchiesta.
13 agosto 2025 alle 00:36

False fatture per evadere le tasse, indagata una 32enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

False fatturazioni per oltre ventimila euro. Con questa accusa la Procura messo sotto indagine i vertici della società Agus Ambiente, specializzata in pulizie civili e industriali, ma anche spurghi e smaltimento di oli e sostanze pesanti. Terminati gli accertamenti della Guardia di Finanza, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Rodica Marlana Mogoroase, 32 anni di origini romene ma da tempo residente in città, in qualità di legale rappresentante dell’azienda.

Stando alle ipotesi della Procura, la donna – in qualità di legale rappresentante della società Agus Ambiente Srl – avrebbe evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunte, inserendo nella contabilità aziendale e nella dichiarazioni dei redditi per il 2018 una serie di fatture false. Il pm Pilia contesta 9 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Ecoedil srl per un ammontare di circa 20mila euro e un’Iva di 4mila euro. Reati che, sempre secondo l’accusa, sarebbero stati compiuti tra il 29 aprile 2019 e il 26 novembre dello stesso anno.

Il fascicolo è stato aperto nel 2023, dopo una verifica sulle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’importa 2018. Una volta completati gli accertamenti, la finanza e la Procura hanno messi in discussione le fatture che erano state allegate, ritenendo non fossero realmente collegate a prestazioni o operazioni sostenute tra le due società.

Ora il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiuso le indagini e notificato alla giovane donna, amministratrice della Agus Ambiente srl, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’avvocato difensore Alessio Alias avrà a disposizione l’intero fascicolo d’indagine con la possibilità, entro i prossimi giorni, di poter presentare documenti, memorie o far interrogare la sua assistita. In seguito il magistrato deciderà se esercitare l’azione penale e chiedere il processo o archiviare il fascicolo .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 