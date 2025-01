False fatture per evadere il Fisco: sequestri per 100mila euro 

È accusato di aver utilizzato fatture per operazioni mai effettuate per poter pagare meno tasse. Un’operazione illegale, secondo le accuse, che hanno permesso a un imprenditore cinese, con società operativa in città nel settore del commercio, di abbassare la base imponibile da sottoporre a tassazione per oltre 210mila euro e di non versare così Iva per circa 47mila euro. Così, al termine delle indagini svolte dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Cagliari per circa 100mila euro.

Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno riguardato gli anni 2020 e 2021. L’ispezione fiscale nell’azienda, che commercia articoli di vario genere, hanno permesso di scoprire la cosiddetta “frode carosello”: sarebbero state certificate operazioni economiche fittizie per ottenere crediti di imposta anche di valore molto elevato. Sono state così sequestrate disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore di 98mila euro a carico dell’azienda e del suo legale rappresentante. (m. v.)

