False accuse di stupro: 44enne assolto 

È stato assolto dall’ipotesi di maltrattamenti e da quella, molto più pesante, di violenza sessuale un 44enne originario di Assemini che era stato accusato dall’ex compagna di averle reso la vita impossibile, insultandola, picchiandola e minacciandola continuamente. Ma non solo. Dopo la sentenza, la giudice Ermengarda Ferrarese, su proposta sia del pubblico ministero, ha trasmesso gli atti in Procura affinché si proceda nei confronti della parte offesa per il reato di calunnia.

Le contestazioni

I fatti sarebbero avvenuti in città, tra il 2018 e il 2023, per poi essere denunciati quando il rapporto tra i due si era incrinato. Da qui le accuse mosse dalla giovane nei confronti dell’ex compagno: maltrattamenti pressoché quotidiani e minacce di essere picchiata o picchiare i suoi genitori. Alla sostituta procuratrice Ginevra Grilletti la donna ha raccontato di continue crisi di rabbia dell’imputato, difeso dall’avvocato Federico Delitala, culminate in vere e proprie aggressioni anche quando era incinta del loro figlio. Nella querela, poi, la presunta vittima aveva denunciato di essere stata picchiata e, in un caso, di essere stata ferita dal lancio di una caffettiera. Ma l’accusa più grave è quella di violenza sessuale, emersa nel corso di un incidente probatorio davanti al Gip: svariati casi nei quali il 44enne avrebbe abusato della compagna, bloccandola e costringendola a rapporti sessuali violenti.

Il processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il difensore ha chiesto il rito abbreviato condizionato alla giudice, Ermengarda Ferrarese. Tutti gli atti d’accusa sono stati messi a disposizione del Tribunale, a una condizione: l’avvocato Delitala ha chiesto di esaminare l’ex marito della donna. In aula, l’uomo ha raccontato di essere stato lui stesso vittima di false accuse da parte della moglie, tanto che una volta lei si era chiusa in bagno e aveva chiamato i carabinieri sostenendo di essere stata aggredita. Lui si era salvato dalle false accuse perché l’avrebbe filmata di nascosto, mentre simulava le aggressioni. Non solo. Nel corso dell’esame del testimone è emerso che anche un terzo uomo sarebbe stato vittima di accuse false.

Atti trasmessi

Da qui la richiesta di assoluzione da parte della pm Rossella Spano, ovviamente condivisa dal difensore, e la richiesta alla giudice Ferrarese affinché gli atti del processo vengano trasmessi alla Procura per la valutazione di una contestazione di calunnia. Ora toccherà a lei difendersi.

