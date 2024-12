Falsa testimonianza, indagato il vescovo «Facilitò l’attività» del prete violentatore 

ENNA. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, e Vincenzo Murgono, suo vicario e parroco della chiesa madre di Enna, sono indagati per falsa testimonianza. La vicenda è una coda del processo al sacerdote Giuseppe Rugolo, chiuso il 5 marzo con una condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minori. Dopo la conclusione del processo, era arrivato un esposto contro il vescovo dalla parte civile, Antonio Messina, il giovane archeologo che aveva denunciato il sacerdote e al quale Gisana aveva offerto 25 mila euro in contanti in cambio del silenzio. I giudici, motivando la condanna di Rugolo, definiscono il comportamento del vescovo come atto «a facilitare l’attività predatoria di un prelato già oggetto di segnalazione». In una intercettazione agli atti del processo Gisana, parlando con Rugolo, ammette di avere insabbiato i fatti.

