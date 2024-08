Falsa revisione per 2.700 veicoli, meccanico nei guai 

Aveva sottoposto a revisione oltre 2.700 veicoli senza avere la qualifica per poterlo fare. La Polizia stradale di Carbonia ha denunciato il titolare di un centro revisioni di Sant’Antioco, Fernando Fois, e ha anche proceduto al sequestro dei locali dove veniva esercitata l’attività, delle attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle revisioni e di tutta la documentazione trovata all’interno dell’attività commerciale.

L’accusa è di “falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico”. L’attività di indagine era cominciata nei mesi scorsi quando gli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Carbonia avevano ravvisato una serie di anomalie notate e denunciate da alcuni clienti del centro revisioni situato in via Carbonia. I poliziotti hanno proceduto ad un controllo di polizia amministrativa e colto in flagranza il titolare, intento ad espletare il controllo tecnico su un automezzo. A seguito di accurate indagini documentali, si è constatato che l’uomo, che lavora da solo nell’esercizio commerciale, ha proceduto alla revisione, dunque non valida, di oltre 2.700 veicoli, pur non essendo in possesso della qualifica di responsabile tecnico. Il nominativo del responsabile tecnico “figurato”, che compariva sui certificati di revisione, appartiene infatti a una persona che non lavora presso l’azienda sottoposta alla verifica sin dal mese di marzo 2022. La verbalizzazione dei fatti e l’ulteriore verifica hanno portato i poliziotti alla presentazione di una dettagliata denuncia denuncia all’autorità giudiziaria, nei confronti dell’uomo che dovrà rispondere di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico. (red. prov.)

