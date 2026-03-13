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Selargius.
14 marzo 2026 alle 00:26

Falsa questua per il Santissimo Salvatore 

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Chiedono offerte casa per casa per la festa del Santissimo Salvatore, a Selargius, ma è una truffa. A lanciare l’allarme è la stessa parrocchia di piazza don Orione, a seguito di diverse segnalazioni nel quartiere così come nel resto della città. «Fate attenzione: sta passando qualcuno dicendo di raccogliere offerte per la festa del Santissimo Salvatore ma il comitato non ha ancora iniziato e sarà accompagnato da una lettera del parroco timbrata», l’avvertimento lanciato dalla parrocchia guidata da don Vittorio Quaranta. Tante le segnalazioni su questa raccolta di fondi non autorizzata - nella maggior parte dei casi si parla di un uomo passato anche più volte nello stesso giorno - da qui l’invito a non dare offerte. Lo scorso anno erano state denunciate false richieste di denaro fatte al telefono a nome del parroco del quartiere di Is Corrias, sempre a Selargius. In quel caso a segnalare la truffa era stato lo stesso sacerdote, don Eugenio Cocco.

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