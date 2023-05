Falò vietati nel parco comunale  

Grigliate, tavolate, musica, balli tradizionali e giochi all’aperto: all’ombra del boschetto di Santa Lucia (la più amata dalla gente di Monastir) la festa è garantita. Non sempre però è andato tutto liscio, ma c’è chi non si rivolge verso l’oasi verde il dovuto rispetto e cautela, come conferma indirettamente la stessa sindaca Murru. «Il parco di Santa Lucia è stato teatro di situazioni di degrado e inciviltà, fonte pertanto di disagio per i cittadini oltre che di danno d’immagine per il Comune».

Il parco di Santa Lucia, a pochi chilometri dall’abitato, circonda la suggestiva chiesa campestre omonima e costituisce la meta preferita per giovani e famiglie per le gite fuori porta dei monastiresi e non solo. «Nelle giornate festive di primavera il parco è molto frequentato, si sono registrate oltre 500 fruitori sia nella giornata di pasquetta sia del 25 aprile», rileva il vicesindaco Gianluca Lampis.

Niente barbecue, se non nelle aree attrezzate apposite, e divieto tassativo di accendere falò e abbandonare rifiuti. Succede a Monastir, nell’area parco di Santa Lucia: la sindaca Luisa Murru ha emesso un’ordinanza, restrittiva, che tende a contrastare «qualsiasi atto di vandalismo o comunque contrario al decoro, alla decenza, ovvero fonte di disagio sociale o di problematiche di carattere igienico-sanitario».

Il boom

I divieti

Da qui l’ordinanza sindacale che vieta, «nell’area parco di Santa Lucia e nelle sue immediate adiacenze, di accendere fuochi al di fuori del barbecue e abbandonare rifiuti». Insomma: la necessità è quella di adottare «misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi sopra citati, la tutela del patrimonio cittadino e dei suoi monumenti, l’interdizione di qualsiasi atto di vandalismo o comunque contrario al decoro, alla decenza ovvero fonte di disagio sociale o di problematiche di carattere igienico-sanitario». No, quindi ai fuochi liberi, e tolleranza zero per chi abbandona rifiuti dopo le gite. Saranno i vigili urbani a effettuare i controlli nel parco.

Il vicesindaco Lampis inquadra il contesto. «Niente di particolarmente grave, ma è capitato che nel parco si siano registrate 500 presenze contemporaneamente, e questo ha comportato una saturazione nell'utilizzo dei tavoli e dei barbecue, pertanto si sono verificati episodi pericolosi con l'accensione di fuochi a terra o su barbecue privati. Inoltre c'è stato qualche piccolo episodio di vandalismo nell'area giochi e un eccessivo accumulo di rifiuti. L'ordinanza ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la sicurezza nella fruizione di un bene di grande valore per la nostra comunità».

