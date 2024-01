Falò per Sant’Antonio Le regole da seguire 

Si rinnoverà il 16 gennaio l’antico rituale del falò acceso in onore di Sant’Antonio. Nel frattempo il sindaco Serafino Pischedda ha firmato l’ordinanza che dispone come si dovrà procedere in occasione dei festeggiamenti. L’area da destinare all’accensione del fuoco è quella di un terreno confinate con via Fadda all’incrocio con il prolungamento di via Umberto I. La catasta dovrà essere sistemata poco prima dell’accensione del falò. Vietato il transito e lo stazionamento di persone nell’area immediatamente circostante il braciere. Nel documento si precisa: «La manifestazione deve essere prontamente sospesa nel caso in cui si verifichino circostanze incompatibili con la prosecuzione o comunque tali da recare danno alle persone e ai beni».

Dovrà essere predisposto un piano antincendio e sistemata un’autobotte, consentito l’utilizzo di frasche secche. Vietato abbattere e utilizzare per il falò grossi alberi secolari o di grande pregio ambientale. Ciascun gruppo che partecipa alla raccolta della legna per l’accensione del falò dovrà comunicare un referente al Comune. ( a. o .)

