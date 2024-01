Falò nel porto di Cala Gonone per onorare sant’Antonio 

Si rinnova a Dorgali la tradizione dei fuochi in onore di sant’Antonio, la notte del 16 gennaio. A Cala Gonone, il priore Vincent Piredda ha scelto di riportare il fuoco nella suggestiva cornice del porto, dove da alcuni giorni un imponente cumulo di frasche e rosmarino abbellisce il piazzale, in attesa di accogliere l’incanto delle fiamme danzanti che si rifletteranno sulle acque marine. In cima spicca la tradizionale croce di arance, pronte a essere lanciate in basso da coraggiosi ragazzini prima che le fiamme raggiungano altezze eccessive. A Dorgali, festa venerdì con la solenne benedizione e l’accensione del fuoco dedicato a san Sebastiano. (a. s.)

