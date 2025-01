Falò e teatro riaccendono Lanusei 

Dalla fiera delle castagne da record, che ha aperto gli eventi autunnali, alle serate a tema, passando per la stand up comedy, un partecipatissimo falò di sant’Antonio e il sold out per la Cedac al Tonio Dei, nonostante la concomitanza di questi ultimi due eventi. L’inverno è vivo e vegeto, con un’offerta di intrattenimento diversificata e di qualità che piace e attira pubblico.

Aspettando le maschere

Da tempo, la macchina organizzativa è in moto per l’attesissimo carnevale ormai alle porte. I ragazzi dell’associazione Lavori in corso sono a lavoro da tempo per organizzare carro e sfilata. L’appuntamento è per il 22 febbraio con la sfilata dei carri allegorici lungo il centro e il 4 marzo con il consueto carnevale dei bambini, con gruppi mascherati, intrattenimento a loro dedicato. I ragazzi dell’associazione promettono divertimento e le iscrizioni per partecipare al carro sono ancora aperte per tutti. Il tempio della cultura ogliastrina - il teatro Tonio Dei - ospita gli appuntamenti della Cedac e il venerdì appena trascorso ha visto in scena Vicini di casa, commedia che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. In scena, affiancati dai talentuosi Alessandra Acciai e Alberto Giusta, due fra gli interpreti più versatili e sensibili della scena non soltanto teatrale italiana: Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Il pubblico è accorso a teatro, nonostante la concomitanza con la festa.

Doppio evento

Poco più su del Tonio Dei, infatti, il comitato di Sant’Antonio era all’opera dalla mattina per organizzare tutto al meglio e non deludere le aspettative dei tantissimi accorsi per partecipare alla tradizione secolare del fuoco, intorno al quale le persone si riuniscono e si scambiano vino e prelibatezze preparate per l'occasione. Slittato per il maltempo la settimana scorsa, il fuoco è stato acceso nel pomeriggio e la musica tradizionale di Michele Pirarba ha fatto danzare gli appassionati fino a tarda notte. Soddisfazione per gli organizzatori, soddisfazione doppia per Alessandro Mulas, presidente dell’associazione In teatro e vice del comitato di sant’Antonio) per un risultato che ha superato tutte le aspettative: piazzale stracolmo di persone in festa, esaurito tutto il cibo preparato tra panini (450), salsiccia (un quintale) e trecento porzioni di polenta. Poi lo spettacolo pirotecnico finale a sorpresa che ha lasciato tutti con il naso all’insù. Tutto esaurito anche per le serate a tema organizzate da locali e dalle associazioni che arricchiscono di vivacità il tessuto sociale della comunità.

