Falò e altre iniziative turistiche del consorzio Laghi e nuraghi 

È pronto e ricco di appuntamenti il calendario delle iniziative presentato dal consorzio turistico Laghi e nuraghi per questo inizio d’anno. Sono iniziative che interessano i Comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, legate a tradizione e cultura. Il Capodanno e l’Epifania sono state le prime, rispettivamente a Esterzili e a Orroli. Si proseguirà con una ricorrenza particolarmente sentita, legata alla devozione a Sant’Antonio Abate: il tradizionale falò interesserà, in maniera diversa e legata ai riti di ogni singola comunità, il 16 gennaio i paesi di Nurallao e Serri, il 17 a Serri e riguarderanno anche Nurallao, Sadali e Orroli.

A questa festa sono legate pratiche come la raccolta della legna, con varie modalità. In alcuni paesi ogni cittadino può lasciare la legna sull’uscio di casa, che sarà ritirata dai membri del comitato, in altri sono organizzate squadre per raccogliere in campagna ciò che serve. Tutto è accompagnato da un momento conviviale e dall’animazione musicale.

Appena si questa festa arriverà alla conclusione, alcune comunità si riorganizzeranno per dare il via ai festeggiamenti in onore di San Sebastiano. A Serri il 19 sarà organizzato un nuovo falò e si darà vita a una festa paesana. Le iniziative hanno al centro la socializzazione, la convivialità e soprattutto l’accoglienza a tutti coloro che vorranno rivivere la tradizione e la storia di quella comunità.

