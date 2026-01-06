VaiOnline
Sarcidano-Barbagia di Seulo
07 gennaio 2026 alle 00:57

Falò e altre iniziative turistiche del consorzio Laghi e nuraghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È pronto e ricco di appuntamenti il calendario delle iniziative presentato dal consorzio turistico Laghi e nuraghi per questo inizio d’anno. Sono iniziative che interessano i Comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, legate a tradizione e cultura. Il Capodanno e l’Epifania sono state le prime, rispettivamente a Esterzili e a Orroli. Si proseguirà con una ricorrenza particolarmente sentita, legata alla devozione a Sant’Antonio Abate: il tradizionale falò interesserà, in maniera diversa e legata ai riti di ogni singola comunità, il 16 gennaio i paesi di Nurallao e Serri, il 17 a Serri e riguarderanno anche Nurallao, Sadali e Orroli.

A questa festa sono legate pratiche come la raccolta della legna, con varie modalità. In alcuni paesi ogni cittadino può lasciare la legna sull’uscio di casa, che sarà ritirata dai membri del comitato, in altri sono organizzate squadre per raccogliere in campagna ciò che serve. Tutto è accompagnato da un momento conviviale e dall’animazione musicale.

Appena si questa festa arriverà alla conclusione, alcune comunità si riorganizzeranno per dare il via ai festeggiamenti in onore di San Sebastiano. A Serri il 19 sarà organizzato un nuovo falò e si darà vita a una festa paesana. Le iniziative hanno al centro la socializzazione, la convivialità e soprattutto l’accoglienza a tutti coloro che vorranno rivivere la tradizione e la storia di quella comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  