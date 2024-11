Fallito il colpo al Banco di Sardegna 

Sono arrivati in auto, armati sicuramente di sofisticate chiavi da scasso. Tanto sofisticate da riuscire a forzare una delle porte del Banco di Sardegna che si affaccia sulla centralissima via Roma. Poi per i malviventi è andato tutto storto: quando è scattato l’allarme sono stati costretti ad una precipitosa fuga. I carabinieri sono arrivati subito, dei ladri però non è stata trovata traccia: sarebbero scappati in almeno due vetture, in direzione Cagliari.

Nella notte

Erano da poco trascorse le tre di notte: i militari del Reparto operativo radiomobile di Dolianova hanno cercato i banditi tutto il giorno. Di loro e delle macchine sino a tarda sera non è stata trovata traccia: i carabinieri hanno setacciato quasi tutti i centri del Parteolla spingendosi poi sulla Statale 387 e quindi nel Cagliaritano. Tutto inutile. Non è improbabilmente però che le telecamere esterne alla banca abbiamo immortalato i loro movimenti e la prima parte della fuga. Le indagini sono condotte a 360 gradi: sono scattate anche diverse perquisizioni domiciliari, sono state pure convocate in caserma, interrogate e poi rilasciate alcune persone. Nelle mani delle forze dell’ordine ci sono sicuramente le immagini delle telecamere che potrebbero contribuire a dare una svolta immediata alle indagini.

Ieri la banca è rimasta chiusa al pubblico con i dipendenti che hanno lavorato in solitudine. I clienti hanno potuto comunque servirsi del bancomat all’esterno dell’istituto di credito.

In centro

Tutto è accaduto poco dopo le tre della notte: la banca protetta da telecamere interne e esterne, è ubicata nella centralissima via Roma, a senso unico. I malviventi hanno parcheggiato le loro auto nelle vicinanze e incuranti del transito di altre macchine hanno iniziato a maneggiare sulla porta antipanico. Sicuramente erano mascherati. Ad osservarli c’era l’occhio magico delle telecamere esterne.

Proprio per questo è verosimile che gli stessi siano scesi dalle auto adeguatamente mascherati. I loro movimenti hanno improvvisamente fatto scattare il sistema d’allarme interno ed esterno della banca, rilevato subito dalla centrale della società di sorveglianza che si è messa in contatto con la centrale operativa dei carabinieri di Dolianova: a quel punto, sono state diverse le pattuglie mobilitate in direzione della banca, nella periferia del paese, lungo la Statale 387 e sulla Provinciale per il Gerrei. Un cerchio strettissimo, gli sconosciuti però sono riusciti a mettersi al momento al sicuro. Le indagini sono coordinate dal capitano Luca Delle Vedove.

