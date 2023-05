Fallita la Compagnia portuale 

Tramonta un’epoca: la Compagnia portuale di Arbatax è fallita. L’ha deciso il Tribunale di Lanusei dopo l’udienza tenuta il 3 maggio, al termine della camera di consiglio presieduta dal giudice Paola Murru (a latere Nicole Serra e Giada Rutili). La decisione del collegio non si è fatta attendere, ed era quasi scontata visto che nemmeno la srl, travolta da oltre 500 mila euro di debiti (cifra suscettibile di variazione al rialzo), si è opposta alla richiesta di fallimento avanzata dall’ex presidente, Michele Fara, da cinque dipendenti, assistiti dall’avvocato Mauro Pilia, e da altri creditori.

La storia

In origine lo chiamarono Gruppo portuale Arbatax. Erano gli anni Cinquanta e il boom economico, trainato dalla Cartiera, era alle porte. Tra i camalli fondatori Salvatore Mulas e Mario Solanas. In seguito il gruppo venne convertito in cooperativa che lasciò spazio alla Compagnia con il console Salvatore Comida, prima dell’avvento di Benito Pirastu e di Michele Fara. Nei periodi d’oro, quando in rada ormeggiava una flotta di navi cariche di legname per la Cartiera, la Compagnia ebbe 180 dipendenti. Nel 1995, in forza di una legge statale, avvenne la trasformazione in società cooperativa (Arbatax service), ma restò in piedi anche la Compagnia portuale Arbatax, che venne acquisita da Franco Rusconi, che tentò la scalata alla Cartiera, e poi ceduta a una società del nord Italia. Un percorso travagliato che, una decina d’anni fa, vide fallire la Arbatax service. Ma la Compagnia aveva resistito fino all’istanza di fallimento (20 febbraio 2022) presentata da Fara che vanta un credito di 116 mila euro. Oltre ai dipendenti, anche l’avvocato Ennio Mascia (24 mila euro) e la Yoda Spv, società satellite di Intesa San Paolo, hanno maturato crediti (333 mila).

La delusione

L’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il 13 settembre prossimo. Non è rimasto indifferente alla notizia del fallimento della Compagnia Francesco Pisanu, 87 anni, uno dei primi camalli del porto: «Mi rattrista sapere che si è chiusa un’epoca. La Compagnia portuale, nella sua fase più brillante, ha garantito benessere a tante famiglie». Chiusa la longeva stagione della Compagnia portuale, la logistica nello scalo di Arbatax è griffata Samag. La holding ha scelto la controllata Air Ocean Cargo per sviluppare ulteriormente il progetto della logistica integrata con l’attività di terminalista nel porto d’Ogliastra.