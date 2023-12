Fallita la Casa Divina Provvidenza 

La Casa della Divina Provvidenza è fallita. A decretarlo, con una sentenza pubblicata ieri, il collegio del tribunale ordinario, presieduto da Stefania Deiana, a latere Ada Gambardella e Giovanna Maria Mossa, che mette così un punto fermo a una traversia giudiziaria risalente al 2020. Nata con la richiesta di due creditori, un dipendente dell'ospizio e la società Sarda Chimica, che lamentavano il mancato versamento di circa 44 mila euro da parte della struttura. Venuti meno anche i soldi dei pignoramenti, le cui istanze avevano avuto esito negativo, si erano decisi a presentare richiesta di fallimento. Innescando una complessa procedura trascinatisi per anni, in particolare nell'ultimo, che ha visto i rappresentanti della Casa tentare la strada del concordato per salvare l'istituto di via Sant'Anna.

Una mossa accompagnata da un piano di risanamento respinto però dai giudici perché giudicato “generico”. Che rigettano anche l'ultimo appiglio, datato inizio dicembre, e proveniente dalla Regione che aveva stanziato per gli Ex Cronici, con una variazione di bilancio, 2 milioni e 800mila euro. «Non è possibile comprendere - scrivono in merito i giudici - dall'esame del documento quando il contributo verrà erogato e con quali modalità». Deciso il fallimento, e nominato un curatore fallimentare, il collegio dispone l'esercizio provvisorio per tre mesi così da tutelare i 40 ospiti rimasti ed evitare il deprezzamento del valore aziendale causato dall'interruzione dell'attività della Casa della Divina Provvidenza.

