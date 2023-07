Fallisce l’assalto del maniaco sessuale 

Entra in azione sempre la notte, quando vede donne da sole che rientrano a casa in strade in cui passano pochissime persone. Potrebbe essere lo stesso maniaco che aveva palpeggiato alcune giovani durante Ateneika, la rassegna di spettacoli organizzata di recente all’Università, a entrare in azione tra Cep e Fonsarda, cioè i quartieri - tra loro confinanti - dove già da tempo giungono segnalazioni. Dopo quelle dei mesi scorsi se ne aggiungono di nuove, anche se non ufficiali, sui blitz di violenza sessuale che un maniaco starebbe compiendo nei due rioni in cui aveva già colpito. E qualcuno azzarda che sia lo stesso per il quale sono state presentate denunce contro ignoti durante la rassegna di spettacoli universitari nella zona di Sa Duchessa.

Tentativo fallito

Secondo quanto affermano alcuni residenti in via Paruta, una traversa di via Machiavelli, alcune sere fa il maniaco sessuale - che palpeggia le vittime scelte a caso per strada - sarebbe nuovamente entrato in azione seguendo un copione già visto in altre occasioni. Il giovane avrebbe pedinato una ragazza che a tarda ora rientrava da una serata trascorsa assieme agli amici. La vittima designata si è accorta della presenza del maniaco e ha accelerato il passo, e questa mossa l’ha salvata dall’aggressione: l’uomo la inseguiva, ma lei ha raggiunto velocemente il portone condominiale del palazzo in cui abita, l’ha aperto ed è riuscita a richiuderselo alle spalle prima che il maniaco potesse raggiungerla. Il tempo di un secondo, forse due, le ha consentito di mettersi in salvo e poi correre velocissima verso la porta del suo appartamento ai piani superiori, dove ha raggiunto la salvezza. A quel punto, il maniaco ha cercato riparo tra alcuni cespugli che si trovano vicino all’ingresso del condominio, e quando ha visto che la situazione per lui era tranquilla, si è rapidamente allontanato a piedi pronto a colpire altrove.

Nessuna denuncia

A quanto sembra, la ragazza non avrebbe sporto denuncia e per questo motivo non risultano indagini aperte dagli investigatori delle forze dell’ordine. La notizia del blitz in via Paruta si è sparsa rapidamente in città e ha riportato alla mente la recente aggressione ai danni di una giovane in via Is Mirrionis, nei parcheggi utilizzati dal pubblico durante la rassegna Ateneika. In quel caso, un’altra ragazza era stata raggiunta da un maniaco - verosimilmente lo stesso - tra le auto in sosta, dove nessuno poteva vedere. Lì l’avrebbe palpeggiata, in una zona isolata e in un momento in cui nessuno poteva aiutare la vittima.

Blitz ripetuti

Da tempo si susseguono le segnalazioni su questa inquietante presenza tra il quartiere Cep e quello della Fonsarda, dove il maniaco sarebbe entrato in azione in diverse occasioni: denudandosi le parti intime, compiendo gesti volgari e, quando è stato possibile, palpeggiando la vittima scelta tra i passanti. È sempre rapidissimo nell’allontanarsi, al punto che alcuni testimoni non sono riusciti a bloccarlo. Proprio nella zona di Is Mirrionis, dove si è svolta Atenika, sono comparsi diversi manifesti di protesta contro la presenza del maniaco, preparati dai residenti nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA